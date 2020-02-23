«باي بال».. أخطر شبكة لتحويل الأموال المشبوهة للجماعة الإرهابية

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن عزام التميمي نائب التنظيم الإرهابي الدولي في أوروبا، يعتبر هو ممر الأموال المشبوهة التي يستخدمها الإرهابيين ضد مصر.وأضافت ببرنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تحويل الأموال للدوائر الإخوانية عبر شبكة مالية تسمى "باي بال" بطريقة آمنة.وتابعت الخياط: "هناك 11 ألف عنصر إخواني، كانوا يستخدمون نظام "باي بال" في تحويل الأموال بشكل آمن، حيث تعمل هذه الشبكة خارج الحدود".وأشارت إلى أن هناك 10 أشخاص يديرون صفحة الإرهابي معتز مطر على السوشيال ميديا، وأكثر من 100 شخص يديرون صفحة قناة الجزيرة، كما أن هناك العشرات من المسئولين يديرون كل صفحات الجماعة الإرهابية على اختلاف أوجهها وأسمائها.