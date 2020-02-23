الباز عن زيارة ممثلي الإعلام الأجنبي لسجن المرج: مصر ليست على رأسها بطحة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على زيارة مجموعة من مراسلي وسائل الإعلام العالمية وعدد من أعضاء المنظمات الحقوقية لسجن المرج قائلًا: "أنا أثني على هذا الإجراء الدوري، لأن السجون يعتبرها الإعلام المعادي لمصر ثغرة يمكن الهجوم منها على الدولة المصرية".وأشار الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أن مصر دولة ليست على رأسها بطحة ومثل هذه الزيارت مهمة بالنسبة للدولة المصرية، موضحًا أن وكالات عالمية مثل أسوشيتد برس لن تجامل مصر فيما ستكتبه عن أوضاع السجون، ولن تخفي شيئًا.وتابع أن هناك أمور كثيرة اضطرت بسببها مصر أن تخوض معركة وجود، معلقًا: "هناك أمور كثيرة في هذا الملف نتمنى أنها لا تحدث، ولكن في النهاية مصر دولة ليست على رأسها بطحة".