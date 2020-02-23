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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تغلق حدودها مع إيران بسبب «كورونا»

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:41 م
أفغانستان
أفغانستان
أ ش أ
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أغلقت أفغانستان حدودها مع إيران، على خلفية تنامي حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلن مجلس الأمن القومي في أفغانستان، اليوم الأحد، أن الحكومة حظرت مؤقتا الرحلات بين أفغانستان وإيران لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان صدر إثر إعلان السلطات الإيرانية، وفاة ثلاث حالات جديدة بالفيروس، أن قرار حظر السفر مؤقتا إلى إيران ومنها، برا وجوا اتخذ من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا في أفغانستان، حيث لم تسجل أية إصابة حتى الآن.

وفي رد فعل آخر، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن حكومته ستتخذ، خلال اجتماع طارئ، قرارا بإغلاق الحدود مع إيران وتعليق الرحلات الجوية بين البلدين لمدة أسبوعين.

وأوضح باشينيان، أن القرار سيتم اتخاذه بناء على إحدى مواد "قانون حدود الدولة" التي تقضي بغلق الحدود الوطنية تحسبا لدخول فيروسات من الخارج إلى أراضي البلاد.

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