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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة الفلسطينية»: البلاد خالية من «كورونا»

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:37 م
وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،
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أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، خلو فلسطين من فيروس "كورونا" المستجد، وأن جميع الاجراءات التي تقوم بها الوزارة احترازية.

وأوضحت الكيلة، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن الطواقم الطبية في الوزارة، أجرت 79 فحصا لحالات مشتبه باصابتها بالفيروس، كان آخرها يوم أمس، وجرى أخذ 51 عينة من مدينة بيت لحم، و8 عينات من أريحا، وكانت جميع النتائج التي صدرت سلبية، أي أن أصحابها غير مصابين ولكن من الممكن أن يكونوا ناقلين للفيروس.

وبينت أن الوزارة أعلنت حالة طوارئ وطنية للتصدي للفيروس، وتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستجابة للطوارئ في حالة الأمراض المعدية، إضافة إلى التنسيق مع الشركاء الوطنيين لمواجهة هذا الوباء، وتفعيل الطواقم الطبية والصحية المدربة للاستجابة السريعة، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية لعمل ورشات تدريبية وتنشيطية لطواقم أطباء الطوارئ في كافة المستشفيات، ولأطباء الطب الوقائي في مديريات الصحة ولطواقم ضبط ومكافحة العدوى لوضعهم في آخر مستجدات وتطورات هذا الوباء وآلية التعامل لمكافحته.

ولفتت إلى أنه تم توزيع معدات الوقاية الشخصية على المستشفيات ومديريات الصحة، وقامت منظمة الصحة العالمية بتوفير جزء من هذه المعدات لصالح الوزارة.

ووضعت الوزارة آلية للتعامل مع القادمين من 10 دول وهي: الصين، واليابان، وهونج كونج، وتايلاند، وتايوان، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، ومكاو.

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