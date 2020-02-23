أحدث ظهور لـ ناهد السباعي ووالدتها (صور)

خضعت الفنانة ناهد السباعي، لجلسة تصوير رفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وشقيقتها بالجلابيب في أسوان.وظهر الثلاثي بالزي التقليدي في أسوان، واختارت ناهد وشقيقتها رشا المرشدي اللون الأبي، بينما اختارت والدتهما اللون النبيتي.وعلقت ناهد السباعي على الصور قائلة: "من أجل حب بلدنا وتراثه"، وحصدت الصور على العديد من التعليقات.وكانت المنتجة ناهد فريد شوقي، قد تم تكريمها مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها.