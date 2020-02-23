وزيرة البيئة: هناك توجيهات بدخول الشباب مجال الاستثمار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالقضايا البيئية.وأضافت وزيرة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك توجيهًا من القيادة السياسية بدخول الشباب للاستثمار في مشروعات قش الأرز والمخلفات الصلبة.وأوضحت وزيرة البيئة أنه يتم استخدام معايير الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد في المشروعات البيئية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.كما بينت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشاركة القطاع الخاص في القضايا البيئية يحتاج إلى مناخ جيد وحوافز استثمارية، لافتة إلى أن المحميات البحرية في جنوب سيناء تستهدف توفير خدمة متكاملة للسائح بهدف تنمية القطاع البيئي.