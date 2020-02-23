ثقافة الإسماعيلية تحتفل بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الانى

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، ففى إطار الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، نظمت مكتبة السبع آبار مسابقة معلومات عامة بمناسبة هذه الاحتفالية، تتضمن المسابقة مجموعة من المعلومات الشيقة عن هذا الحدث فهذه المعجزة تدهش العالم كله حيث أن الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى مرتين فى العام مرة وقت ميلاده والثانية وقت جلوسه على العرش، حيث أنها تحدث فى معبد أبو سمبل الذي بناه الملك رمسيس الثانى.نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق ورشة رسم للأطفال بعنوان "مصر الفرعونية"، وفى ذكرى الفنانة ليلى مراد أقام قصر الثقافة محاضرة بعنوان أهم أعمال الفنانة ليلى مراد للدكتورة ماجدة عطا وذلك ضمن نشاط التذوق الموسيقى، تحدثت عن أهم أعمالها وذكرت منها فيلم حبيب الروح، عنبر، ليلى بنت الفقراء، ليلى بنت الأغنياء" وغيرها العديد من الأفلام ومن أهم أعمالها الغنائبية ياطبيب القلب، حيرانة ليه بين القلوب، مين يشترى الورد، اكتبلك جوابات وغيرها العديد من الأعمال المميزة التى كان لها صدى كبير فى المجال الفنى.