«الأرصاد» تحذّر المواطنين: أمطار غزيرة حتى الثلاثاء

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الدستور»، إنَّ ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تمتد إلى سيناء ومحافظات الصعيد ومدن القناة، مشددًا على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والقيادة بحذر على الطرق.وحذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ اليوم الأحد 23 فبراير حتى الثلاثاء المقبل 25 فبراير، إذ تسقط الأمطار من متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجة البحرى، تكون رعدية على بعض المناطق وتبلغ ذروتها يوم الإثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم الثلاثاء المقبل وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.