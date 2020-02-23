رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد رمضان: أنا صاحب أغلى حفلات فى الوطن العربى

الأحد 23/فبراير/2020 - 01:18 ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
رباب الأهواني
طباعة
علق الفنان محمد رمضان، على الانتقادات الموجهة إليه وتسمية ما يقدمه في حفلاته باسم «الغناء بالجسد»، قائلا: «كل واحد يسميها زي ما هوعايز».

وأضاف «رمضان» خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لم يختر الغناء من تلقاء نفسه وإنما جمهوره هو من جعله يقرر الغناء، متابعًا:«أنا صاحب أغلى حفلات في الوطن العربي، ونجوم مطربين معملوش الأرقام اللي أنا بعملها».

وأوضح أن هناك قانون في النقابات الثلاثة، المتمثلة في نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، يُجيز للمنتسب بإحدى هذه النقابات أن يزاول مهنة أخرى تابعة للنقابة الأخرى.

وتابع: «أنا لو صوتي وحش في الغناء، فمفيش مغني في مصر بيعرف يمثل زي ما بيقول الكتاب، أنا لا أسيء لأحد، لكن حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

مفاجأة بمحاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاى البارود

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

أول تعليق من «الخطيب» بعد قرارات لجنة الانضباط

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

محمد رمضان: لدى فيديو يعرض كابتن الطائرة لتهمة جنائية

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

أول تعليق من «الخطيب» بعد قرارات لجنة الانضباط

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

8 عادات يومية قد تدمر صحة البشرة

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

المركز الثقافي العربى يطرح الترجمة العربية لرواية «رحلة هيجى»

3 شعراء عرب في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

افتتاح معرض الرسم بالكلمات ببيت السناري الأثري.. الليلة

قصور الثقافة: مصر تتصدر المشهد الدولي و30 يونيو نقطة انطلاق