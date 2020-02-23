محمد رمضان: أنا صاحب أغلى حفلات فى الوطن العربى

علق الفنان محمد رمضان، على الانتقادات الموجهة إليه وتسمية ما يقدمه في حفلاته باسم «الغناء بالجسد»، قائلا: «كل واحد يسميها زي ما هوعايز».وأضاف «رمضان» خلال لقائه ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لم يختر الغناء من تلقاء نفسه وإنما جمهوره هو من جعله يقرر الغناء، متابعًا:«أنا صاحب أغلى حفلات في الوطن العربي، ونجوم مطربين معملوش الأرقام اللي أنا بعملها».وأوضح أن هناك قانون في النقابات الثلاثة، المتمثلة في نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، يُجيز للمنتسب بإحدى هذه النقابات أن يزاول مهنة أخرى تابعة للنقابة الأخرى.وتابع: «أنا لو صوتي وحش في الغناء، فمفيش مغني في مصر بيعرف يمثل زي ما بيقول الكتاب، أنا لا أسيء لأحد، لكن حبيبك يبلعلك الزلط وعدوك يتمنالك الغلط».