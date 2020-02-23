3 شعراء عرب في أمسية ببيت الشعر بالأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس السبت، أمسية شعرية عربية استضاف فيها الشاعرين الواثق يونس وزكريا مصطفى من السودان، والشاعر موسى حوامدة من فلسطين، وقام بتقديم الأمسية الشاعر محمد جاد المولى.بدأ جاد المولى الأمسية بالترحيب بالضيوف وبالشعراء المشاركين ثم قرأ طرفًا من السيرة الإبداعية لكل شاعر، لتبدأ الأمسية بالشاعر الواثق يونس، شاعر وناقد وفنان تشكيلي مواليد مدينة الأُبَيِّض، بمديرية كردفان ـ السودان 1985، ويعمل بوزارة الثقافة والسياحة والآثار منذ العام 2010م، تخرج في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ـ كلية الفنون الجميلة ـ قسم النحت في العام 2008م.وأنشد من شعره:تخــطّ وريحُــك الهوْجاء تمحُوويضحك من خُطى السّارين صبحُقد انتظـروا وخمرُ الـــوقت مـرٌوقد عبـروا وكــلّ الـدرب جرحُأقامــوا في المجــاز كـنار هندٍتهـوم في الخيــال وفيه تصــحويديــرون القصيــدةَ وهْيَ بـــكرٌويصـرخ فيــهم المـعنى تنحــّوافليس بكــأسِ لــذّتـــهم حــرامٌوغايــة صمتــهم عُتبَى وصفْــحُتجــاذبهم بنــات الــدهرِ لحــنًالهــم لجــبٌ بـــه ولهــنّ نَــوْحُ.ويلي ذلك تحدث الشاعر زكريا مصطفى، وهو شاعر وإعلامي حاصل على بكالوريوس الآداب- قسم اللغة العربية ـ جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ومفتش بالإذاعة والتليفزيون.وأنشد من شعره:غريب لا يرى الأحلام إلامضمخة ذوائبها رصاصابه من كل هادئة رهابيرى في كل ضاحكة قصاصاجريح الآدمية كان يمشيويحدو حسرا زغبا خماصاتؤنبه على الضحك الثناياويحسب كل راحلة خلاصاويهرب من ترصد ذكرياتفتصفعه الحقيقة لا مناصاتهاجم مايؤمل فأس يأستكسر عود همته فصاصاإذا ذكروا له الأجواء طاروإن شكروا له الأعماق غاصايفتش عن بلاد لاتعريوعن مطر بنبتته تواصىوعن ماء وماء الوجه باقفقد سحقت ملامحه انتقاصاوعن وطن حقيقي وبيتوعن وهم إذا ما الحلم عاصىواختتمت الأمسية الشعرية بالشاعر الفلسطيني موسى حوامدة من مواليد فلسطين 1959، درس الثانوية في مدينة الخليل وتخرج من قسم اللغة العربية عام 1982.بدأ نشر قصائده في ملحق الدستور الثقافي بداية الثمانينات حينما كان طالبا ونشر أول مجموعة شعرية بعنوان «شغب» (عام 1988 في عمان).ونشر في عام 1998 مجموعته الشعرية الثانية «تزدادين سماء وبساتين»، وهي قصائد حب مكتوبة في أواخر الثمانينات، بعد ذلك أصدر مجموعته الشعرية الثالثة «شجري أعلى» عام 1999، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، كما صدر له مؤخرا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر الكتاب الشعري الرابع «أسفار موسى العهد الأخير».وقرأ من شعره:غريبة عني حلبجئتها عاشقافما عرفتهاولا عرفتنيولا مسَّدت شعرَ الغريبولا أدخلتني قلعتها الحصينة،وحين عدتُ للشامعاتبني سيف الدولةقلت: لا أتقن حرفة المتنبي !قال: من يعلو على صوت أبي الطيبمن يمسح من كتاب الشعر ريشتَه ؟؟قلت:ومن يرفع كُمَّه عن مائدة كافور ؟