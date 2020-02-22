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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مرتضى منصور: شيكابالا تعرض للتنمر وسنعاقبه هو وعبدالله جمعة (فيديو)

السبت 22/فبراير/2020 - 10:24 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رباب الأهواني
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علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على أحداث الشغب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، قائلا، إن مدرب الأهلي أخطأ وكذلك مدرب الزمالك.

وأضاف مرتضى منصور، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن نادي الزمالك هو من يحاسب لاعبيه المخطئين في مباراة السوبر المصري.

وأوضح أن شيكابالا تعرض لتنمر وعنصرية وسباب من جماهير الأهلي خلال المباراة، متابعًا: "لا أتدخل في شئون كرة القدم، ولكنني أحضرت مدرب الزمالك في مكتبي وطلبت منه عدم إشراك شيكابالا لأني توقعت ما حدث".

ونوه إلى أن مدرب الأهلي أخطأ بمشاركة كهربا في مباراة السوبر المصري، مبينًا أن المباراة كانت تسير بشكل جيد حتى نزول كهربا الذي أفسد الأجواء، حيث اعتدى على طارق حامد خلال المباراة.

وتابع: "شيكابالا غلط وعبد الله جمعة غلطوا بالتوجه إلى جمهور الأهلي عقب المباراة، وسيتم معاقبتهما لأنني نبهت على لاعبي الزمالك بعدم التوجه نحو جمهور الأهلي".

كما بين أن نادي الزمالك حصد 26 بطولة، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث مسبقًا، وعلى رأسهم بطولة الكونفيدرالية وكأس السوبر المصري والسعودي والإفريقي.

وتابع مرتضى منصور: "حصدنا الدوري و5 بطولات كأس وبطولة الكونفدرالية والسوبر السعودي والسوبر المحلي والسوبر الإفريقي والسوبر السعودي وحصدنا 11 بطولة في كرة القدم في 4 سنوات، وهذا أمر لم يحدث مسبقًا في تاريخ الزمالك".

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