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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تنفى فرض حجر صحى على القادمين من مصر بسبب كورونا

السبت 22/فبراير/2020 - 08:55 م
كورونا
كورونا
سميرة ابراهيم - محمد عمر
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أوصت وزارة الصحة بسلطنة عمان مواطنيها بعدم السفر إلى الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا، مؤكدة أن القادمين من مصر إلى السلطنة لن يطبق عليهم الحجر الصحي.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة العمانية في بيان نشرته الوزراة عبر صفحتها على موقع تويتر مساء اليوم السبت، إنه وفي ضوء اتساع الرقعة الجغرافية لوباء مرض فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي والإقليمي التي شملت العديد من الدول، فإن الوزارة توصي بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا.

وأكد المسئول ذاته أن الوزارة توضح أن دول الإمارات ومصر ولبنان ليست من الذين سيطبق على القادمين منها الحجر الصحي.

ونصحت الوزارة مواطني السلطنة بضرورة التواصل مع مركز الاتصال بوازرة الصحة للاستفسار قبل السفر خارج السلطنة لحضور التجمعات والمناسبات الدينية والجتماعات والمؤتمرات الدولية.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة حتى اليوم.

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