إعلامي إخوانى يفضح بيزنس الجزيرة وقيادات الإخوان فى مصر

أذاعت الإعلامية أمانى الخياط، فيديو للإعلامي الإخواني طارق قاسم يكشف فيه عن تجارة الفيديوهات التي تستخدمها الجماعة الإرهابية.وقال قاسم في الفيديو المسجل والمذاع ببرنامج "الكبسولة" على فضائية "إكسترا نيوز"، إن قناة الجزيرة مباشر مصر، سلمت كاميراتها لشباب الإرهابية لتصوير وبث أحداث العنف من مصر، وكانوا تابعين لقيادات الكتائب الإخوانية في مصر، حيث كانت القيادات تبيع الفيديوهات للجزيرة بالدولار، بينما يمنون على الشباب الصغير ببعض الجنيهات، بحسب قوله.وهاجم الإعلامي الإخواني قيادات الجماعة الإرهابية، متهمًا إياهم باستغلال حماس الشباب في مصر.