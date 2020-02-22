الباز: محمد رمضان أخطر على الشباب من المخدرات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنني لا أجد مبررًا لاستضافة محمد رمضان في التليفزيون المصري لأي سبب من الأسباب.وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لو لم تراع الدولة المصرية الأخلاق وتقدم لها نماذج مشرفة فمن يرعاها؟، لافتًا إلى أن رمضان قد يخرج اليوم على الجمهور للاعتذار أو التباكي، أو لممارسة عقده النفسية على المواطنين، ولكن في النهاية هذا سيناريو محكم ينفذه لاستعطاف الجمهور.واستكمل أن محمد رمضان بالنماذج التي يقدمها، والصورة التي يروجها للشباب هو أخطر من المخدرات.يشار إلى أن محمد رمضان، يحل اليوم ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي في أولى حلقات "التاسعة" على شاشة الأولى بالتليفزيون المصري.