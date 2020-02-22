يسرا لـ مجدي يعقوب: «ربنا يديمك نعمة في حياتنا»

وجهت الفنانة يسرا، رسالة خاصة للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، بعد سقوطه على المسرح في دبي قبل تكريمه في احتفالية صناع الأمل.وقالت يسرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام": "الحمدلله على سلامتك يا د. مجدي.. إنت فخر لمصر والعرب والعالم كله.. ربنا يديمك نعمة في حياتنا كلنا يا ملاك الحب والرحمة".احتفالية "صناع الأمل"، شارك فيها عدد كبير من النجوم ومن مشاهير المجتمع بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي سارع آنذاك، لمساعدة الجراح العالمي على النهوض، كما ساعده فى ذلك بعض المتواجدين على المسرح من المنظمين حينها.وكان الحفل قد شهد تكريم الدكتور مجدي يعقوب، كما تم خلاله جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.