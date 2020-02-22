جنازة لـ4 أطفال من قرية واحدة في حادث بدمياط (صور)

شيع أهالي قرية الأربعين التابعة لمركز فارسكور بدمياط، اليوم السبت، جنازات 4 أطفال من أبناء القرية، بعدما لقوا مصرعهم أمس في حادث أليم على طريق كرم ورزوق وهم يوسف إبراهيم الشخيبي، وسامي نادر الغريب، وعزيز حاتم عارف، ويحيى ناصر يحيى، حيث شيعت الجنازة من مسجد الأربعين إلى مقابر العائلة بالحمامصي.كان 4 أطفال لقوا مصرعهم في حادث مروري بدمياط، صباح اليوم السبت، بينما أصيب آخر بإصابات خطيرة، حيث اصطدمت سيارة ودراجتان ناريتان كان الأطفال يستقلونها على طريق قرية كرم ورزوق بفارسكور بدمياط.والأطفال المتوفون تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما وهم يوسف ابراهيم حامد لطفي الشخيبي، وسامي نادر سامي الغريب، وعزيز حاتم عارف من قرية الأربعين التابعة لمركز فارسكور بدمياط.وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفر سعد، بينما تم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لصعوبة حالته، لتلقي العلاج.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.