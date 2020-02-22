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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ليلة فى محبة الشاعر زكى عمر بدار ابن رشد.. اليوم

السبت 22/فبراير/2020 - 01:07 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنظم دار ابن رشد للنشر٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ ليلة في محبة الشاعر المصري الراحل زكي عمر٬ مؤلف أغنية «مدد مدد شدي حيلك يا بلد»، والتي نشبت حولها معركة خلال الفترة الأخيرة٬ بعدما أعلن الكاتب خيري حسن في كتابه «أرواح على الهامش.. عباقرة ومنتحرون»، والذي أثبت فيه أن أغنية «مدد مدد شدي حيلك يا بلد» للمطرب محمد نوح، هي من تأليف الشاعر الراحل زكي عمر، والتي تنسب بالخطأ للشاعر إبراهيم رضوان.

وكان العديد من المثقفين والكتاب الذين عاصروا فترة الستينيات والسبعينيات بما فيها من زخم سياسي وثقافي قد أدلوا بشهاداتهم التي تثبت أن مؤلف الأغنية هو الشاعر زكي عمر، ومن بينهم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وفريدة النقاش، وإبراهيم عبدالمجيد، والشاعر سمير الأمير، والناقد طارق فهمي حسين، والكاتب المسرحي عادل عبدالباقي، والشاعر سعد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية الأسبق، والإعلامي محمد الشبه، والدكتور حمدي الجابري أستاذ النقد المسرحي، وغيرهم.

وتتضمن الأمسية قراءة لبعض من أعمال الشاعر الراحل زكي عمر٬ من قبل الشعراء والمثقفين، وشهادات حية حول حياته وأشعاره.

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