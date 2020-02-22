بهى الدين: أردوغان يطمع فى احتلال مصر

قالت الكاتبة أميرة بهي الدين، إن هناك عدد كبير من المرتزقة الأتراك والسوريين التابعين لتركيا، يتم القبض عليهم في ليبيا.وأضافت «بهي الدين»، خلال لقاء برنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن البرلمان الليبي يعلن أنه سيقاضي أردوغان والسراج وأردوغان ينكر، حيث اعترف الأخير بمعلومة حقيقية وهي أن الجيش الوطني الليبي قبض على مرتزقة سوريين.وأوضح أن أردوغان تحركه أطماع استعمارية في المنطقة والإقليم وسوريا وليبيا وحتى في مصر على حد قولها.