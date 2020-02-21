أمطار متوسطة وطوارئ بمطروح (صور)

شهدت محافظة مطروح والمدن التابعة لها، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة، أعاقت الحركة والمرورية وسير المواطنين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.واستعد مجلس ومدينة مرسي مطروح، للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ بعد ورود أنباء وتوقعات من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقرة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة.وتم تشكيل لجان في كل مدينة للمتابعة المستمرة والاستعداد لمواجهة السيول وذلك برئاسة رئيس المدينة وبعضوية رئيس كل قرية تابعة ومسئول الرى والموارد المائية وشركة المياه ومديرية الزراعة والحماية المدينة.