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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد اعتراف أردوغان.. خريطة المرتزقة السوريين فى ليبيا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:57 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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انتظر العالم طويلًا ليعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرساله مرتزقة من سوريا للأراضي الليبية، ويبدو أن الرئيس التركي لم يجد مفرًا سوى الاعتراف، حيث يعاني في الفترة الأخيرة من تزايد الضغوطات عليه سواء داخليًا بسبب المشاكل التي ضربت الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، واهتمام أردوغان بطموح الإمبراطورية العثمانية أو خارجيًا بسبب اختلاقه للمشاكل مع دول الأوسط، واستمرار استفزازه للدول الأوروبية.

ويتساءل الجميع عن لغز المرتزقة وكيف ذهبوا من سوريا إلى ليبيا، وترصد «الدستور» في هذا التقرير أعداد وأماكن تواجدهم:

تشير تقديرات مصادر دبلوماسية إلى أن عدد المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان إلى غرب ليبيا، يتراوح بين 1500 و3000 مقاتل, إضافة إلى العشرات من القوات التركية النظامية وبينهم عناصر من القوات الخاصة.

تمركزات المرتزقة السوريين في ليبيا:

طرابلس:
- عين زارة
- مشروع الموز
- كوبري الزهراء
- السواني
- قاعدة معيتيقة

أماكن أخرى:

- على حدود مصراتة الشرقية
- معسكر بسيس بالخمس
- جادو بالجبل الغربي
- معسكر العسكة قرب الحدود التونسية

جرائم المرتزقة السوريين في ليبيا:

- قصف عشوائي بقصر بن غشير.
- استغلال المدارس للإقامة واستخدامها كمعسكرات لتنفيذ العمليات.
- تفشي الفوضى الأمنية والجريمة.
- 45 سطو مسلح بحي الأندلس و14 بالمنطقة السياحية.
- اعتقال ضباط ونشطاء مدنيين.

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