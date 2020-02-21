سياسي ليبى: تركيا دولة هشة تقوم على أحلام الغزو العثمانى (فيديو)

قال عبدالحكيم معتوق، المحلل السياسي الليبي، إن لقاء ترهونة جاء استكمالًا لجهود القبائل الليبية في مواجهة الإرهاب.وأضاف عبدالحكيم معتوق، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن مرتزقة فايز السراج يشكلون خطرًا على الأمن القومي المصري والليبي، لافتا إلى أن "السراج" يسعى لجذب المرتزقة وإهانة الليبيين، وترك مساحة للإسلام السياسي للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية والارتهان للأجندات الخارجية.كما أوضح أن الجيش الليبي بذل مجهودًا كبيرًا في حماية المنشآت الليبية، مؤكدًا أن الجيش الليبي لن يفرط في أرضه.وأشار إلى أن تركيا دولة "هشة" تقوم على أحلام الغزو العثماني، متابعًا: "أحلام أردوغان المريضة أوهمته بالتوسع على حساب ليبيا وسوريا".كما بين أن اتفاق الصخيرات يشوبه عوار قانوي وسقطت شرعيته.