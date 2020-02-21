وسط البلد بدون وزارات.. ومواطنون: «هنبقى زى أوروبا»

أذاع برنامج مانشيت المذاع على فضائية إكسترا نيوز تقريرًا مصورًا عن نقل الوزارات من منطقة وسط البلد بالقاهرة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة ورصد آراء المصريين حول هذه الخطوة.ولاقى الأمر قبولًا وترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين بوسط البلد، حسبما أظهر الفيديو، والذين أكدوا أن البلد ستكون أفضل والشوارع ستصبح أكثر اتساعًا وهدوءًا وأقل تكدسًا، كما أكد البعض أن القاهرة ستعود لسابق عهدها الحضاري، خاصة أن الكثير من شوارعها يحمل طابعًا أثريًا.كما عبر المواطنون عن إعجابهم بهذه الخطوة معتبرين أن مصر تحذو حذو أوروبا، حيث إن منطقة وسط البلد فى الكثير من البلدان الغربية تتسم بالهدوء والجمال وعدم التكدس الذى تعانيه وسط البلد فى مصر حاليًا.