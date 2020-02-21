النجف العراقية تنفي تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا»

نفت دائرة صحة محافظة النجف العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بمرض "كورونا" في مطار المحافظة.ذكرت قناة السومرية نيوز أن "دائرة صحة النجف الأشرف تنفي الخبر الذي تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن حصول حالة وفاة بمرض "كورونا" في مطار النجف الأشرف"، مؤكدة أن "الخبر عار عن الصحة"، داعية إلى "توخي الدقة عند التعامل مع اخبار تثير القلق لدى المواطنين".وأشارت إلى "ضرورة الرجوع إلى الجهات الصحية عند التعامل مع الأخبار الصحية".