مجلس الشباب المصرى يطلق الحوار المجتمعي لتعزيز العمل النقابي

شهد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، حوارا مجتمعيا لتعزيز الحريات النقابية، حيث دارت فعاليات الحوار حول إيمان المجلس بدور النقابات بأنها جزء أساسي من المجتمع المدني.بدأت الجلسة بإفتتاح رئيس مجلس الشباب المصرى للحوار الذي ألقى الضوء على أهمية دور المجتمع المدني في بناء الدولة وكون النقابات جزء رئيسي من هذا المجتمع الذي ينبغي له أن يلعب دورًا تكامليًا وليس تنافسيًا وذلك لمواجهة التحديات تحت إدارة الدكتور أيمن الدهشان رئيس قطاع إعداد الكوادر بالمجلس الذي عرض لمحة تاريخية عن نقابة المهندسين ودورها التاريخي في الحركة النقابية المصرية.

ورحب بالحضور من مهندسي مصر حيث شارك المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الأسبق، والدكتور مصطفى أبو زيد نائب وزير الري السابق بالاضافة لنماذج من القيادات الشابة بالنقابة وهم المهندس محمد فريد والمهندس نور زكريا ولفيف من شباب مهندسي مصر من المحافظات المختلفة، ناقشت الجلسة الإشكاليات والتحديات التي تواجه النقابات وتعرقل عملها، ودارت أهداف الجلسة حول تفعيل دور العمل النقابي في مصر وكيف يمكن مواجهة التحديات التي تعوق الوصول لنقابات فاعلة وقوية.وانتهى الحوار بعدد من التوصيات الهامة ومنها يجب أن تتواصل النقابة مع الطلاب والاتحادات الطلابية لترغيبهم في العمل النقابي وتوعيتهم بدور النقابات وأهميتها، والسعي نحو الوصول للتصويت الإلكتروني، بالإضافة لضرورة فصل العمل والانتماء السياسي عن العمل النقابي وعدم الخلط بين أي عمل تنفيذي والعمل النقابي.