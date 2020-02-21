وسائل إعلام روسية تنشر فيديو دعم تركيا للإرهابيين فى سوريا
الجمعة 21/فبراير/2020 - 05:15 م
أبوزيد علىطباعة
أظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل الإعلام الروسية عن تركيا للميليشيات والتنظيمات الإرهابية في سوريا بالمدفعية في محافظة إدلب السورية، أمس الخميس.
ونقل موقع تركيا الآن، تصريحات لوزارة الدفاع الروسية، التي قالت فيها إن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية هائلة إلى إدلب السورية.
وفشلت تركيا وروسيا في التوصل إلى اتفاق سلمي بشأن الوضع في إدلب، خلال المحادثات الدبلوماسية التي انتهت في موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان أردوغان قد أعلن أن العملية العسكرية التركية ضد الجيش السوري المدعوم من روسيا، وشيكة وما هي إلا مسألة وقت.
وظهرت في لقطات الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام الروسية، مدافع "الهاوتزر" التركية ذاتية الدفع التي تقدم الدعم للمقاتلين الذين شنوا عملياتهم ضد الجيش السوري.
كما تظهر اللقطات أن المدفعية التركية وفرت غطاء للمقاتلين الذين يتطلعون للاستيلاء على بلدة نيرب في إدلب، ما دفع روسيا إلى اتهام تركيا بدعم المسلحين في المنطقة. شاهد
ونقل موقع تركيا الآن، تصريحات لوزارة الدفاع الروسية، التي قالت فيها إن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية هائلة إلى إدلب السورية.
وفشلت تركيا وروسيا في التوصل إلى اتفاق سلمي بشأن الوضع في إدلب، خلال المحادثات الدبلوماسية التي انتهت في موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان أردوغان قد أعلن أن العملية العسكرية التركية ضد الجيش السوري المدعوم من روسيا، وشيكة وما هي إلا مسألة وقت.
وظهرت في لقطات الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام الروسية، مدافع "الهاوتزر" التركية ذاتية الدفع التي تقدم الدعم للمقاتلين الذين شنوا عملياتهم ضد الجيش السوري.
كما تظهر اللقطات أن المدفعية التركية وفرت غطاء للمقاتلين الذين يتطلعون للاستيلاء على بلدة نيرب في إدلب، ما دفع روسيا إلى اتهام تركيا بدعم المسلحين في المنطقة. شاهد