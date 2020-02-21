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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

مصر تحصد 8 ميداليات فى «الكويت الدولى»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:12 ص
ميداليات
ميداليات
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حصد المبتكرون المصريون 8 ميداليات متنوعة، من معرض الكويت الدولي الثاني عشر للاختراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شهادة تكريم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو).

وحصل الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ ورئيس برنامج علوم النانو مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على ميدالية ذهبية عن اختراعه المتمثل في ضمادة نانو ذكية لعلاج جروح مرضى السكري، بالإضافة إلى ميداية فضية عن اختراع قطعة من الألياف المشكلة بتكنولوجيا النانو تستخدم في علاج أمراض العيون.

كما حصلت الدكتورة سارة الداخلي على ميدالية فضية حول اختراعها (كروني)، والذي يتمثل في جهاز محمول يتنبأ بأمراض القلب الوعائية، ولا سيما الذبحة الصدرية، عن طريق الكشف عن مواد بالدم، كما حصلت على ميدالية فضية بالاشتراك مع كل من إسراء علي، وإسلام خليل، وعبير عبدالله، وسها أسامة، والدكتور إبراهيم الشربيني، عن اختراعهم مواد عالية القدرة لأسر الأبخرة المعدنية.

وحصل الدكتور محمود جلال يحيى على ميدالية فضية، عن اختراعه طريقة مبتكرة لمقاومة الآفات الزراعية من خلال مستخلصات طبيعية، مستخرجة من المخلفات النباتية، تقوم على منع التغذية للأفه إلى أن تميتها؛ وذلك بدلا من استخدام المواد الكيماوية السامة، وميدالية برونزية عن اختراع مكمل غذائي من المواد الطبيعية، في حين حصل الدكتور الدكتور سالم نبيل أبوبكر عبده على ميدالية برونزية عن اختراعه (سكوتر فلانكرز الذكي)، المتمثل في سكوتر بحري يستخدم آلية الهندسة العكسية المستخدمة فى مجموعة متنوعة من أنشطة الغوص، ليكون وسيلة رائعة للتجول فى البحر، كما يمكن استخدامه أيضا في الغوص أو الغطس الحر، وكذلك في الأغراض الأمنية.

وقام مسئولو المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) – في ختام فعاليات المعرض - بتكريم الدكتور محمود جلال يحيى، ومنحه شهادة تقدير عن مجمل أعماله.

وقد أعرب المبتكرون المصريون، في تصريحات صحفية في الكويت، عن سعادتهم بالميداليات المتنوعة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في المعرض، خاصة في ظل مشاركة مصر للمرة الأولى بوفد رسمي في فعالياته.

وأضافوا أن ما حصدوه من ميداليات في المعرض، يؤكد مدى اهتمام الدولة في الوقت الحالي بأهمية البحث العلمي، ودوره المتعاظم في التنمية وخدمة المجتمع والوطن.

وكانت الدورة الثانية عشرة لمعرض الكويت الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، انطلقت في 17 فبراير الماضي، تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة نحو 129 اختراعا من 41 دولة.

وبلغت جوائز الدورة الـ12 لمعرض الكويت الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، نحو 50 ألف دولار أمريكي، بواقع 15 ألف دولار لجائزة المعرض الكبرى، و10 آلاف دولار لجائزة النادى العلمي الكويتي، و5 آلاف دولار جائزة معرض جنيف، فضلا عن جوائز مكتب براءات الاختراع الخليجي، والتي تبلغ 6500 دولار للجائزة الأولى، و4000 آلاف دولار للجائزة الثانية، و2500 دولار للجائزة الثالثة، بالإضافة إلى جوائز المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، وجائزة الاتحاد الدولي للمخترعين (إيفيا) وميداليات وشهادات المشاركة.

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