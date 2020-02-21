انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون.. 29 فبراير

تنطلق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون الذي تنظمه كليات الفنون بالزمالك (كلية التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية) في دورته الرابعة يوم ٢٩ فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.وتنظم كليات الفنون المهرجان للعام الرابع على التوالي والذي يتضمن كل أنواع الفنون الجميلة، والأنشطة الطلابية، وتبدأ الفعاليات بموكب موسيقى ومارشات موسيقية والاستعراضات الراقصة من كلية التربية الموسيقية، ويمر الموكب بشارع إسماعيل محمد ومحمد ثاقب حتى كلية الفنون الجميلة، حيث يبدأ البرنامج الغنائي والمسرحي، ويليه برنامج كلية التربية الفنية، ثم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية.وخلال فعاليات المهرجان الفني والذي دعا إليه عمداء الكليات الثلاث الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، سيتم إقامة "بازار الفنون" للحرف اليدوية والفنون التقليدية، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية فى المجالات المختلفة، ويقوم بتنظيم المهرجان وكلاء الكليات الفنية واتحادات الطلاب بالكليات الثلاث.وتقيم كلية التربيةالفنية خلال المهرجان ورش في الفنون اليدوية كاشغال الجلود والحلي والطباعة اليدوية والخزف والرسم المباشر كما تقيم ورشة نسجيات مع ذوي القدرات الخاصة ومسرح لعرائس الماريونيت كما يعرض الطلاب والخريجين من كلية التربية الفنية نماذج من أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة وهي الفعاليات التي تشهد إقبالًا من محبى الفنون وطلاب الكلية.يذكر أن فعاليات المهرجان سوف تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 بمقر الكليات الفنية بالزمالك.