رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون.. 29 فبراير

الجمعة 21/فبراير/2020 - 07:08 ص
انطلاق فعاليات مهرجان
انطلاق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون.. 29 فبراير
الدستور
طباعة
تنطلق فعاليات مهرجان الزمالك للفنون الذي تنظمه كليات الفنون بالزمالك (كلية التربية الفنية، كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية) في دورته الرابعة يوم ٢٩ فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وتنظم كليات الفنون المهرجان للعام الرابع على التوالي والذي يتضمن كل أنواع الفنون الجميلة، والأنشطة الطلابية، وتبدأ الفعاليات بموكب موسيقى ومارشات موسيقية والاستعراضات الراقصة من كلية التربية الموسيقية، ويمر الموكب بشارع إسماعيل محمد ومحمد ثاقب حتى كلية الفنون الجميلة، حيث يبدأ البرنامج الغنائي والمسرحي، ويليه برنامج كلية التربية الفنية، ثم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية.

وخلال فعاليات المهرجان الفني والذي دعا إليه عمداء الكليات الثلاث الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، سيتم إقامة "بازار الفنون" للحرف اليدوية والفنون التقليدية، بالإضافة إلى ورش العمل الفنية فى المجالات المختلفة، ويقوم بتنظيم المهرجان وكلاء الكليات الفنية واتحادات الطلاب بالكليات الثلاث.

وتقيم كلية التربيةالفنية خلال المهرجان ورش في الفنون اليدوية كاشغال الجلود والحلي والطباعة اليدوية والخزف والرسم المباشر كما تقيم ورشة نسجيات مع ذوي القدرات الخاصة ومسرح لعرائس الماريونيت كما يعرض الطلاب والخريجين من كلية التربية الفنية نماذج من أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة وهي الفعاليات التي تشهد إقبالًا من محبى الفنون وطلاب الكلية.

يذكر أن فعاليات المهرجان سوف تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 بمقر الكليات الفنية بالزمالك.

موضوعات متعلقة

ياما في الشارع مهمين.. كشكول مشرد يكشف سرًا أخفته السنين ⁦(2)

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

حسام غالي يهاجم «كهربا» بعد خسارة الأهلي السوبر

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

دراسة: القطط والكلاب تتأثر بالأبراج الفلكية والنجوم مثل البشر

سيدة أعمال رائدة بالتجارة الإلكترونية أغنى امرأة في روسيا

إثيوبيا تستعيد تاجا ملكيا خبّأه لاجئ داخل شقته في هولندا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

صدور النسخة العربية لرواية «الشعلة الخفية» للإيطالي «إيكو»

افتتاح معرض «هى في عيونهم» للفنانة سامية الشيخ.. الليلة

اليوم.. جسور الثقافى ينظم «عروض البانتومايم»

«عبدالدايم»: قصر ثقافة توشكى رافد جديد للإبداع (صور)