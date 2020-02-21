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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شاهد.. جولة الرئيس ونظيره البيلاروسى فى العاصمة الإدارية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:50 ص
جريدة الدستور
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عرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة مع نظيره البيلاروسي لوكاشينكو.

واصطحب الرئيس، ضيفه في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح ومجلسي النواب والوزراء.

كما تفقدا المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية بفندق الماسة كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية.

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