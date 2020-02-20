بالأعلام والألعاب النارية.. شباب مطروح يحتفلون بفوز الزمالك بالسوبر

احتفل جماهير محافظة مطروح، اليوم الخميس، بفوز الزمالك في بطولة السوبر المصري، وذلك في ضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، محققا بطولتين في أسبوع واحد بعد حصوله علي بطولة كأس السوبر الإفريقي، ورصدت الدستور مظاهر الاحتفالات بالشارع المطروحي.وقام الشباب بالسير في الشارع المطروحي بالسيارات حاملين أعلام نادي الزمالك، بالإضافة إلى الألعاب النارية احتفالا بالفوز، حيث شهدت المقاهي والنادي الاجتماعي إقبالا من الجماهير لمتابعة المباراة.