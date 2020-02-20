مصادر: مستشار ترامب يشرف على مبادرة العفو عن السجناء

كشفت مصادر أمريكية، عن أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتولى الإشراف على قرارات العفو والرأفة الخاصة بالسجناء التي أطلقها ترامب.وكشفت تقارير أمريكية في وقت سابق عن أن وزير العدل الأمريكى ويليام بار، أخبر مقربين أنه يبحث الاستقالة بسبب تدخل ترامب فى شئون وزارة العدل، بسبب قرارات العفو والرأفة التي أصدرها الرئيس الأمريكي، بحق مدانين بجرائم مالية.وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن كوشنر سيتولى مبادرة الرأفة الجديدة بعد أن أصدر دونالد ترامب عفوًا عن 11 شخصًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.وسيقوم كوشنر صهر الرئيس ترامب وكبير مستشاري رئيس الفريق الذي تم تجميعه للتدقيق والتوصية بالمرشحين للحصول على عفو رئاسي، حسبما ذكر العديد من المطلعين على الأمر.وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة هي استمرار لمساعي إدارة ترامب للسيطرة المباشرة على قرارات الرأفة مع الحد من دور وزارة العدل في إصدار العفو والعقوبات.كما أثارت الصحيفة تكهنات بأن الرئيس ترامب قد يصدر عفوًا لاحقًا عن روجر ستون، مستشار حملة ترامب السابق.