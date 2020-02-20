الباز: أحمد الشهاوى حكاء عظيم وديوانه ملىء بالصور البكر

قال الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جرية "الدستور"، اليوم الخميس، إن الشاعر أحمد الشهاوى حكاء عظيم للتفاصيل، وديوانه الجديد ملىء بالصور البكر، وهو ما تستشفه خلال القراءة الثانية والثالثة للديوان.وأضاف الباز، خلال الأمسية الثقافية لمناقشة ديوان "ما أنا فيه" منذ قليل بدار بتانة للنشر، أن الشاعر أحمد الشهاوى ليس نخبويا، وأن الجميع يستطيع أن يقرأ شعره ويصل إليه.