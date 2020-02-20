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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأمم المتحدة تدعو «المبدعين العرب» لترشيح شخصيتين لجائزة نيلسون مانديلا

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:01 م
نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
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دعت الأمم المتحدة كل الأعضاء ذات المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بها، لترشيح شخصيتين رجل وسيدة لنيل جائزة نيلسون مانديلا والتى أطلقتها الأمم المتحدة منذ خمس سنوات، حيث منحت للمرة الأولى في 2015، لكل من رئيس البرتغال الأسبق جورج فيرناندو والدكتورة هيلينا ندومي من ناميبيا.

ووجهت الأمم المتحدة خطابا رسميا لاتحاد المبدعين العرب ومؤسساته لترشيح شخصيتين لهذه الجائزة.

وقال الإعلامي أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب في تصريح اليوم الخميس، إن الجائزة تمنح مرة كل خمس سنوات للشخصيات التي لها باع في مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعي وخدمة الإنسانية، وأنشئت في أبريل 2014، واعتمد نظامها الأساسي في أبريل 2015.

وأضاف نور، أن اختيار الفائزين سيتم من خلال لجنة تابعة للأمم المتحدة يرأسها رئيس الجمعية العامة ومن المتوقع أن يعلن أسم الفائز والفائزة في مايو ٢٠٢٠، وستعقد مراسم منح الجائزة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاحتفال باليوم الدولي لنيلسون مانديلا الموافق 18 يوليو 2020، موضحا أن اتحاد المبدعين العرب يدرس الٱن ملفات الشخصيات التي سيقوم بترشيحها لهذه الجائزة لهذا العام.

يذكر أن الاتحاد استلم بالفعل بعض ملفات لبعض الشخصيات المرموقة والرائدة على مستوى الوطن العربي وسوف يتم الإعلان عن الشخصيات المرشحة نهائيا فى وقت قريب بعد الانتهاء من عملية الاختيار.

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