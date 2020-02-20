نبيل الحلفاوى معلقًا على مباراة السوبر: حانت لحظة الحقيقة

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة كأس السوبر بين نادي الأهلي والزمالك، والتي تقام خلال بعد قليل في أبو ظبي.وقال في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "السوبر المصري.. بين بطل الدوري الموسم الماضي والذي يحلق منفردا هذا الموسم بالعلامة الكاملة لكل مبارياته.. وبين بطل الكأس الموسم الماضي والسوبر الإفريقي هذا الموسم.. حانت لحظة الحقيقة.. ننتظر مستوى رفيعا".وأضاف: "مبروك للفائز مقدما وهارد لك للمنافس.. ولن تنتهى البطولات وفرص إثراء التاريخ".ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب "محمد بن زايد" على كأس السوبر المصري.