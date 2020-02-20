رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

نبيل الحلفاوى معلقًا على مباراة السوبر: حانت لحظة الحقيقة

الخميس 20/فبراير/2020 - 06:44 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
سناء إسماعيل
طباعة
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة كأس السوبر بين نادي الأهلي والزمالك، والتي تقام خلال بعد قليل في أبو ظبي.

وقال في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "السوبر المصري.. بين بطل الدوري الموسم الماضي والذي يحلق منفردا هذا الموسم بالعلامة الكاملة لكل مبارياته.. وبين بطل الكأس الموسم الماضي والسوبر الإفريقي هذا الموسم.. حانت لحظة الحقيقة.. ننتظر مستوى رفيعا".

وأضاف: "مبروك للفائز مقدما وهارد لك للمنافس.. ولن تنتهى البطولات وفرص إثراء التاريخ".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب "محمد بن زايد" على كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها الدينية فى عهد السيسى

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

طعن إمام مسجد فى لندن واعتقال منفذ الهجوم

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

أجاى يقود الأهلى أمام الزمالك فى كأس السوبر

«وجبة مدرسية بالديدان».. حشرة فى «بسكويت بالعجوة» بالمرج

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

دراسة: الاحتباس الحراري يقتل جميع الشعاب المرجانية بحلول عام 2100

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

«كورونا» يشبه الإنفلونزا في انتشاره

معهد موضة فى نيويورك يعتذر عن عرض الأزياء العنصرى

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«أبي فيودور».. الحياة السرية لدوستويفسكي

الأمم المتحدة تدعو «المبدعين العرب» لترشيح شخصيتين لجائزة نيلسون مانديلا

مسرحية «أمير الحشاشين» بثقافة دمياط (صور)

«أصوات الأعماق» بنوادى مسرح كفر الشيخ