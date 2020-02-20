مسرحية «أمير الحشاشين» بثقافة دمياط (صور)

تتواصل عروض الموسم المسرحي الجديد الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث استقبل مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة الليلة الأولى للعرض المسرحي "أمير الحشاشين".تدور الأحداث حول مناقشة قضايا السلطة والشعارات الدينية، من خلال مشاهد من حارة الحرافيش من العصر الفاطمى لأحداث الحب بين تميم الفاطمى ابن الخليفة، والمغنية برديس المصرية، ومع تصاعد الأحداث يتم اقصاءه من الحكم وتولى شقيقه مما يجعل تميم وصديقه برهام يتحدوا مع مجموعة من الحرافيش أطلق عليهم فيما بعد بالحشاشين اعتمادا على لعبة السياسة والدين، وتم تصوير مشاهد للمعارك بالحارة بفصول المسرحية مع تابلوهات استعراضية غنائية.العرض من تأليف أبو العلا السلامونى، إخراج رأفت سرحان، كيروجراف كريم خليل، ملابس وديكور محسن فهمى، ألحان توفيق فودة، أداء وتمثيل مجموعة شبابية أبطالها هدينا صلاح وكريم خليل وبسمة حسين ومحمود الحنفى ونادر مصطفى وعبد الرحمن زيدان وأحمد طارق وخالد أحمد مصطفى وناصر السيد وإسلام خالد وسارة حسين وإسلام جمال، يستمر العرض المسرحى حتى يوم ٢٤ فبراير الجاري.