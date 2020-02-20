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الخميس 20 فبراير 2020 الموافق 26 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يبحث التعاون المتبادل مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:03 م
وزير التعليم ومساعد
وزير التعليم ومساعد وزير الخارجية الأمريكية
نورهان عبدالرحمن
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استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، ماري ريوس، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المختلفة بين الجانب المصري والأمريكي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجالات التعاون المتبادل، وخاصة في مجال دعم التبادل بين الطلاب والمعلمين من خلال إرسال بعثات قصيرة للتدريب والتأهيل.

وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الحضور، الخطوات التي تم إنجازها حتى الآن من أجل تطوير التعليم، سواء ببناء النظام الجديد وكذلك تطوير نظام التعليم القائم من خلال نظام الامتحانات الإلكترونية، والتي تساعد على قياس نواتج التعلم.

وبحث الطرفان تطوير التعاون في مجال المنح الدراسية، والعمل على التوسع في تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في المدارس.

من ناحيتها، أكدت رويس استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الشراكة مع مصر في مجالات التعليم، مشيدة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في هذا الإطار.

واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والجانب الأمريكي، في مجال التعليم.

حضر الاجتماع، من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، ومن الجانب الأمريكي هيلين لافاف مستشار الشئون العامة بالسفارة الأمريكية، ماثيو بارتليت مدير العلاقات الدولية والاتصالات الاستراتيجية، وريتشيل ليسلى مسئول العلاقات الثقافية.

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