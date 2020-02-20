بالرمل والنشارة.. مُعلمة تشرح خريطة مصر بطريقة جديدة (فيديو)

كشفت فتحية عبدالجواد، معلمة رسمت خريطة مصر بالرمل والنشارة، أن فعلت ذلك من أجل الخروج عن الطريقة التقليدية وتعليم الطلاب كل شئ من خلال كل ما هو ملموس، لافتة إلى أنها خططت للمنهج منذ إجازة نصف العام.وأضافت عبدالجواد في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها فكرت تنفيذ نمط خريطة مصر بالتلوين لكى يعرفوا مدلول الخريطة، لذلك عملت على تغيير بيئة التعلم للطفل لكي يكون الأيسر بالنسبة لهم.ولفتت إلى أنها استأذنت باقى المعلمين في مشاركة باقي الطلاب مع طلاب فصلها للتعرف على الخريطة ومشاهدتها والتعلم عليها بشكل عملى، موضحة أن جميع الطلاب جاءوا بعد الحصة لكي يشكروها على تنفيذها الخريطة بالرسم في أرض الملعب.