ضبط عاطل روج لزواج القاصرات عرفيا عبر «الفيس بوك»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل سبق اتهامه فى عدد من القضايا، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى يروج من خلالها لزواج الفتيات القاصرات بعقود عرفية "محددة المدة"، وبصحبته إحدى الفتيات "مجنى عليها"، والدتها، زوج والدتها والذي سبق اتهامه في إحدى القضايا.بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأوضحت المجنى عليها بقيام كل من والدتها زوجها بإجبارها على الزواج، وتسليمها للمتهم لتزويجها بعقد عرفى "محدد المدة" لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي متفق عليه.و ضُبط بحوزة المتهمين 3 هواتف محمول تحوي(رسائل ومحادثات خاصة بترتيب اللقاء- عقد زواج عرفى خالى البيانات- صورة قيد ميلاد بإسم المجنى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.