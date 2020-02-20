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رئيس التحرير التنفيذي
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المعرض

افتتاح معرض «كوم الدكة» بجاليري خان المغربي

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:05 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحتضن جاليرى «خان المغربي» بالزمالك٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ افتتاح معرض «كوم الدكة» للفنان أشرف ذكى، والذي يستمر حتى 12 مارس القادم.

«كوم الدكة» هي واحدة من أقدم الأحياء في الإسكندرية، وتشتهر بمواقعها التاريخية، واختلفت التفسيرات حول إطلاق هذا الاسم على تلك المنطقة، فهناك تفسير يرجع التل الترابي المرتفع، والذي يشبه «الدكة» حيث تكون من أكوام التراب «المدكوك».

وقع الفنان أشرف زكي في حب «كوم الدكة» وعمارتها الفريدة، حيث يقول إن حلمه هو أن تسجل اليونسكو المنطقة كموقع تراثي عالمي.

يشار إلى أن أعمال الفنان «أشرف ذكى» تعكس نتاج تجاربه اليومية، وقد حصل الفنان التشكيلى على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون بالتعاون مع الجانب اليابانى، كما حصل على الكثير من الجوائز أهمها جائزة أولى لورشة عمل فى الأوبرا المصرية 2013 جائزة سوبياكو ـ إيطاليا.

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