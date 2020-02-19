النهضة التونسية تتراجع وتقرر المشاركة فى حكومة الفخفاخ

قرر حزب حركة النهضة التونسي، المشاركة في حكومة الياس الفخفاخ ومنحها الثقة في البرلمان متراجعا عن موقفه السابق برفض منحها الثقة في البرلمان.وقال الحزب في بيان مساء اليوم، "قررنا المشاركة في الحكومة تقديرًا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولا سيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا".وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني إنهم لا يشترطون إشراك حزب "قلب تونس" برئاسة نبيل القروي في حكومة الفخفاخ.وشدد الهاروني على ضرورة عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ففي حال فشل الفخفاخ اليوم الإعلان عن تشكيلة الحكومة بالكامل سيتم الدعوة لانتخابات مبكرة كما ينص على ذلك الدستور التونسي.وكانت حركة النهضة (إخوان تونس) صاحبة المركز في البرلمان قررت عدم منح الحكومة الجديدة ثقتها بسبب استبعاد الفخفاخ حزب قلب تونس صاحب المركز الثاني في البرلمان من المشاركة في حكومته.