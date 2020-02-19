رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22 فبراير.. يوم وطنى للتلاحم بين الشعب وجيشه فى الجزائر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:35 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
محمد عمر
طباعة
أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار 22 فبراير الجاري، يوما وطنيا للتلاحم بين الشعب وجيشه.

وتعد هذه أول مرة يصدر فيها رئيس جزائري مرسوما رئاسیا يرسم الذكرى الأولى لانطلاق الحراط الشعبي يوما وطنیا، للحملة والأخوة بین الشعب وجیشه من أجل الديمقراطیة، وفق قناة "النهار" الجزائرية.

ونص المرسوم الرئاسي على أن حتفل بهذا اليوم في جمیع أنحاء التراب الوطني، عن طريق تظاھرات وأنشطة تھز أواصر الأخوة واللحمة الوطنیة وترسخ روح التضامن بین الشعب وجیشه.

واستقال الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019 بعد تظاهرات شعبية عارمة اجتاحت البلاد خاصة في شهر فبراير ما أجبره على الاستقالة، فيما أصبح تبون أول رئيس منتحب للجزائر بعد بوتفليقة وذلك في الانتخابات التي جرت ديسمبر الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

بالأسماء.. إصابة 10 أطفال في تصادم «باص حضانة» بالقليوبية

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

والدة طالبة الهرم: صداع مزمن وراء سقوط «مريم» من البلكونة

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مفاجآت في عقار الشرابية المنهار.. صادر له قرار إزالة منذ 22 سنة

بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية