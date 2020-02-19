22 فبراير.. يوم وطنى للتلاحم بين الشعب وجيشه فى الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، اختيار 22 فبراير الجاري، يوما وطنيا للتلاحم بين الشعب وجيشه.وتعد هذه أول مرة يصدر فيها رئيس جزائري مرسوما رئاسیا يرسم الذكرى الأولى لانطلاق الحراط الشعبي يوما وطنیا، للحملة والأخوة بین الشعب وجیشه من أجل الديمقراطیة، وفق قناة "النهار" الجزائرية.ونص المرسوم الرئاسي على أن حتفل بهذا اليوم في جمیع أنحاء التراب الوطني، عن طريق تظاھرات وأنشطة تھز أواصر الأخوة واللحمة الوطنیة وترسخ روح التضامن بین الشعب وجیشه.واستقال الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019 بعد تظاهرات شعبية عارمة اجتاحت البلاد خاصة في شهر فبراير ما أجبره على الاستقالة، فيما أصبح تبون أول رئيس منتحب للجزائر بعد بوتفليقة وذلك في الانتخابات التي جرت ديسمبر الماضي.