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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المحتل التركي: ليبيا إرث عثماني سنضحي بأرواحنا من أجله

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:46 م
أردوغان
أردوغان
أحمد عبد الرازق
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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للدكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، يقر فيه علانية بأفكاره الاستعمارية وأطماع بلاده التوسعية والرغبة فى إعادة سيناريو الاحتلال العثماني للعالم العربي.

وتضمن الفيديو المذاع ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" قول أردوغان: "ليبيا إرث عثمانى.. وإرث مصطفى كمال أتاتورك الذى أدى خدمات جليلة لها بصفته ضابطًا عثمانيًا.. مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال يجب ألا ننسى كفاحه فى ليبيا، طالما ليست لنا علاقة بليبيا إذن فماذا كان يبحث مصطفى كمال وما الحرب التى ضحى بحياته من أجلها.. هذا يعني أن ليبيا بالنسبة لنا مكان يجب أن نضحى من أجله بأرواحنا".

وقال الديهي إنه يدل على أطماع أردوغان التوسعية، وأوجه هذا الفيديو لجماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها من الإعلاميين مثل محمد ناصر.. أردوغان نفسه يعترف أنه يريد التوسع خارج حدوده فى ليبيا وحلب ووجوده فى هذه الأماكن هو احتلال؛ حيث يرى أن احتلال ليبيا وسوريا والعراق حق من حقوق أجداده.

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