ترامب يؤكد فوزه فى انتخابات الرئاسة المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفوز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر المقبل، متهما الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام الكاذبة بنشر تقارير غير صحيحة تؤكد عدم فوزه في الانتخابات.وقال ترامب في تصريح له مساء اليوم الأربعاء عبر حسابه على موقع تويتر، إن استطلاعات الرأي الحقيقية أكدت أنه سيفوز على جميع مرشحي الحزب الديمقراطي.وأكد ترامب أن استطلاعات الرأي المزيفة كما حدث تمامًا في انتخابات 2016، تظهر أنه سيخسر أو على الأكثر سيتعادل مع الديمقراطيين.وأضاف الرئيس الأمريكي "ستثبت استطلاعات الرأي أنها فاسدة في الثالث من نوفمبر، تمامًا مثل الأخبار المزيفة الفاسدة"، وذلك في إشارة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل وفوزه بها.