فارس كرم يوضح حقيقة زواجه

رد الفنان اللبناني فارس كرم، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول زواجه، وذلك من خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".وقال فارس كرم، في رده على إحدى المتابعات والتي سألته هل تزوجت، فرد قائلًا: "لا وكلا ومستحيل".ويعد "كرم"، من أكثر النجوم الذين عانوا من شائعات الزواج خلال الفترة الأخيرة.وكان فارس كرم، قد احتفل بعيد ميلاده الـ 45 منذ أيام، وتلقى العديد من تهاني النجوم عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.