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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة سميرة توفيق (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:41 م
سميرة توفيق
سميرة توفيق
سناء إسماعيل
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احتفلت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، بعيد ميلادها الـ85 بحفل عائلي ضم أفراد أسرتها ونشرت ابنة شقيقتها، الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

الفنانة سميرة توفيق، اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية، وقدّم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن، العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات «حسنك يا زين» و«أسمر خفيف الروح» للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها، كما أسهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان. هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وفي منتصف التسعينيات تزوجت من رجل أعمال لبناني يعيش في السويد، وهو الزواج الوحيد الذي حصل في حياتها، وهي مبتعدة عن الساحة الفنية حاليا.

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