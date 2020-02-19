الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، فتحت باب التقديم دفعة مايو 2020 من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية، وحاصلى على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير، والحاصلين على درجة الدكتوراه، ابتداء من يوم الإثنين الموافق 24 2 2020، بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.وتشمل دفعة مايو 2020 الدفعات (116) أطباء و(66) ذكور وإناث، والدفعة رقم (108) رئيسات تمريض.◘ الشروط والتخصصات المطلوبة لدفعة الأطباء (116):• ألاّ يزيد السن 34 للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير، والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة من الأطباء البشرين والأسنان.• الأطباء البيطريين والصيادلة الحاصلين على درجة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير عن 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه 34 سنة.◘ التخصصات المطلوبه لدفعة 66 من الذكور والإناث:• أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه فى تخصصات كلية العلوم الأتية (كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – ميكروبيولوجى – كيمياء حيوية – حيوان – بيولوجى – جيولوجيا – فيزياء – كيمياء تحليلية – حواسب وتكنولوجيا المعلومات).• الذكور والإناث الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات الحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة (محاسبة) والزراعة والتربية الرياضية واللغات (إنجليزى – عبرى – ألمانى – فرنسى – يابانى – لغة عربية ) واقتصاد وعلوم سياسية وآداب علم نفس وآداب إجتماع وإعلام وصحافة وسينما وفنون جميلة "نحت ورسم" وتربية موسيقية.• أن لا يزيد السن للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير علي 30 سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن 34 سنة.◘ شروط والتخصصات المطلوبة من الإناث دفعة مايو 2020 للقبول بالكلية الحربية:• يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه.• التخصصات المطلوبة للإناث الصيدلة وآداب علم نفس ورئيسات تمريض.• أن لا يزيد السن الإناث للحاصلات على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير عن 30 سنة والحاصلات على درجة الدكتوراه عن ( 34) سنة.