رسالة جديدة من منى فاروق: «أنا غلطت وعايشة فى صراع»

وجهت الفنانة منى فاروق، رسالة خاصة لجمهورها بعد الفيديو الذي نشرته حول قرارها الانتحار بسبب كونها أصبحت منبوذة من قبل المجتمع بعد خروجها من السجن.وقالت منى، في رسالة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بشكركوا جدا على اهتمامكوا وكلامكوا وأنا وضحت إني غلطت ودفعت تمن غلطتي لكن أنا فعلًا في صراع إني أكمل حياتي صح وربنا وحده اللي يعلم بيا.. شكرا ليكوا وادعولي محتاجة دعواتكم".كانت الفنانة منى فاروق، عادت للظهور مرة أخرى، لكنها هذه المرة تهدد بالانتحار، حيث بثت فيديو لايف تكشف من خلاله أنها تفكر في الانتحار بعدما كشفت عن المعاناة التي تعيشها بعد واقعتها الأخيرة مع المخرج خالد يوسف.نبذ الناس والمجتمعفي رسالتها الأولى، قالت منى فاروق إنها تعيش منبوذة من الناس والمجتمع، لا تجد فرص عمل في أي مجال وليس التمثيل فقط، قائلة: "الجميع يبتعد عني".وجودها في الإماراتقالت منى فاروق: أتواجد حاليا في الإمارات، لا أستطيع العودة لمصر لأنني أخاف حتى من السير في الشوارع بسبب المضايقات: "غلطت وبعتذر جدا لو كنت ضايقتكم.. بس غلطت في حق نفسي.. مأذتش حد ومقطعتش رزق حد ولا ظلمت حد زي ناس كتير ما بتعمل.. وده غلط أكبر من الغلط اللي أنا عملته.. أنا بس الفرق بيني وبين ناس كتير إن ربنا سترهم وفضحني أنا.. وأنا راضية بحكمه وعدله الحمد لله.. بس أنا بحاول أعيش ومش عارفة".سامحونيوأضافت منى فاروق خلال الفيديو: "غلطت لكن ليه محدش قابلني، أنا منهارة ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، هو مفيش حد بيغلط فيكم؟".وحرص عدد من النجوم على مساندتها ومنهم الفنان شريف منير، والذي أكد أنها موهبة وأنه يتشرف بالعمل معها.