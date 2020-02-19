بلاغ يتهم بيكا والفاجر بصناعة محتوى جنسى وانتحال صفة مطربين

تقدم المحامي ياسر أبوالعلا، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد صناع المهرجانات "حمو بيكا وفيجو الدخلاوي وميسرة والشاعر الفاجر ومالك القناة التجارية بيست ستارز".. مطالبا بالتحقيق معهم بتهمة صناعة فيديو يتضمن إيحاءات جنسية، تعد تحريضا على الفسق والفجور.وأضاف مقدم البلاغ رقم حمل 10421 لسنة 2020، أنهم نشروه بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي، لهدم القيم وإشاعة الفاحشة والفجور، منتحلين صفة مطرب دون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة، محققين أرباحا ضخمة من خلال إضرارهم بالمجتمع.