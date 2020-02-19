رضا البحراوي: ألقيت طارق الشيخ بالحجارة على المسرح (فيديو)

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه بدأ الغناء بألبوم "زمن الوحوش"، وهو من إنتاج وإخراج طارق عبدالستار، وذلك في عام 2005.وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه بدأ الغناء في عمر الثانية عشر، وكان يغني في البداية في الأفراح وحفلات الحنة.وكشف خلال الحلقة أنه تعرض لموقف مع الفنان الشعبي طارق الشيخ في إحدى الحفلات الفنية بطنطا، حيث طلب منه أن يغني معه ولكنه لم يستجب له، فقام بإلقائه بالحجارة على المسرح، وكان وقتها شريط "الأيام"، لا يزال حديث فطلب منه الصعود للمسرح وغنى معه.