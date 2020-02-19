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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تأمين مخزون السلع الأساسية بالبلاد بزيادة الاستيراد خلال 2019

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:40 م
السلع التموينية
السلع التموينية
أميرة ممدوح
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واصلت مصر الحفاظ على مخزونها من السلع الاستراتيجية عند مستويات آمنة بنهاية عام 2019، بعد أن سجلت وارداتها من مختلف أنواع وأصناف السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا لما يقارب 10 مليارات دولار خلال العام الماضى.

وفي هذا الصدد، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رفعت وارداتها من الأقماح إلى 2.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 336.6 مليون دولار بنسبة 14.2% خلال عام، كما ارتفعت الواردات المصرية من الفول العريض إلى 273.5 مليون دولار مقابل 219.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بزيادة نسبتها 24.4%.

وأظهر التقرير، ارتفاع واردات مصر من اللحوم إلى 1.9 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2019 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قاربت على النصف مليار دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات الأسماك من 809.5 مليون دولار لـ938.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها، بزيادة قدرها 130 مليون دولار خلال عام.

وفى سياق متصل، قفزت واردات الأدوية إلى 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 مقابل 2 دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار خلال عام، بينما سجلت واردات الذرة الصفراء تراجعًا من 1.4 مليار دولار لـ 900.4 مليون دولار خلال نفس الفترة.

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