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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هاكرز يسحبون مئات آلاف الدولارات من بنك روسى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:04 م
هاكرز
هاكرز
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كشف مدير قسم التفتيش ومراقبة استخدام تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي الروسي ألكسندر دودكا، أن القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) سحبوا عشرات ملايين الروبلات (مئات آلاف الدولارات) من أحد المصارف الإقليمية في عام 2019، في البلاد باستخدام الفيروسات.

وقال دودكا - في منتدى (أورال) اليوم الأربعاء : "في بداية 2019، تعرض أحد المصارف التجارية الإقليمية لفيروس، وتم إرسال عشرات رسائل الدفع تلقائيًا، وسحب الهاكرز، عبر المصرف المركزي الروسي من المصرف (الإقليمي) عشرات ملايين الروبلات، وهذا المصرف يعتبر أحد أقوى وأفضل مصارف تلك المنطقة".

يذكر أن عمليات الهاكرز (القراصنة الإلكترونيي) المستهدفة للمصارف الروسية، لا تزال حتى اليوم تمثل تحديًا متزايدًا لسوق المال الروسي، تنتج عنه سنويًا خسائر بملايين الدولارات، وتقوم الحكومة بتكثيف طرق محاربة القرصنة الإلكترونية باستخدام أحدث البرامج، ومع ذلك، يعتبر القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة أحد أهم أهداف الحكومة الحالية، وبتكليف مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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